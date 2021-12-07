У Пентагоні переконані, що є час запобігти подальшій ескалації.

Міноборони США, як і раніше, має дані щодо накопичення російських військ навколо східного, північно-східного регіонів України.

Про це на брифінгу у Пентагоні заявив речник оборонного відомства Джон Кірбі.

У Кірбі поцікавилися, чи підтверджує Пентагон дані ЗМІ щодо імовірного залучення Росією до наступу на Україну близько 175 тисяч військових. На що той відповів: "Я сказав би вам, що ми, як і раніше, спостерігаємо нарощування Збройних сил (Росії – УНІАН) навколо регіонів України".

"Це накопичення нас непокоїть. Не зовсім зрозуміло, які наміри у пана Путіна", – додав Кірбі.

Читайте такожДо 5 мільйонів біженців і продовольча криза: Резніков розповів про долю Європи у разі вторгнення РФ в УкраїнуВін зауважив, що Вашингтон продовжує перемовини зі своїми союзниками по НАТО й партнерами, ділячись новими розвідданими. У Пентагоні переконані, що є час запобігти подальшій ескалації.

"Тут є місце для дипломатії. Немає причин, за яких це має закінчитися якимось конфліктом чи вторгненням, і, знову ж, я не буду випереджати розмову президента", – сказав Кірбі.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська