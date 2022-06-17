Навіть там, де від батальонно-тактичних груп нічого не залишилось, командування не погоджується на відведення.

Російські окупанти висловлюють небажання воювати в Україні та вимагають повернути їх додому.

Про це свідчать перехоплені розмови окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Двоє окупантів у перехопленій розмові розповідають, що від їхніх підрозділів майже нічого не залишилось. Вони вимагають від своїх командирів повернути їх додому.

"Справи взагалі сумні тут. Інженери, які приїхали – 6 людей, їх одразу тут в піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, всі у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм все п**** (індиферентно). Від нас тут залишилось кілька людей, вони також всі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони всі звільняються", - каже окупант.

Далі розповідає, як до них в підрозділ прийшов на розмову замполіт бригади: "Немає людей. В ротах залишилось по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них в штабі дані висять – укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться. Навіть якщо ви зараз командирами взводів приїдете, вам ні з ким працювати. Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті… Мені вчора так мультануло, я думаю, зараз ці замполіти хоч раз ще прийдуть, я їх тут тварюк розстріляю. Нерви здають. У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилось. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей".

Як писав УНІАН, окупанти вже тривалий час висловлюють в розмовах з "колегами" та близькими невдоволення діями керівництва. В травні СБУ опублікувало фрагмент перехопленої розмови, де окупант скаржився на керівництво, яке ризикує їхнім життям і забороняє відступати.

Також напередодні Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які розповідають, що їдять собак, а командири продають їхні пайки "наліво".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали вигадувати власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Вони насипають пісок в паливну систему танків, і після цього техніка не заводиться.

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