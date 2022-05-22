Загарбники скаржаться близьким, що російський рубль перетворюється на "фантики"

Окупанти занепокоєні тим, що через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Купив собі машину, Volkswagen polo, дванадцятого року. Ціни, пиз*єць, як піднялися…", – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.

Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ.

"Ще одне поранення і саме вистачить", - каже він.

В СБУ, коментуючи запис, нагадали окупантові, що після повернення в Україну його спіткає доля 29 тисяч знищених загарбників.

"Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. "двохсотих" загарбників", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше з'явився запис розмов окупантів, що свідчить, що поки російські військові воюють в Україні, їхні зарплати привласнюють військові клерки.

Крім цього, росіян змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення.

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