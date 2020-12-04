Український військовий отримав поранення внаслідок вогню ворожого снайпера у районі н.п.Луганське на Донбасі.
Про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
«Сьогодні, о 10:46, у районі н.п.Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець», - йдеться в повідомленні.
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Вказується, що він перебуває у лікувальному закладі, його стан стабільний.
В делегації зазначають, що наразі через координаційний механізм заведено «режим тиші», направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, спостережна група української сторони в СЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.
Смерть В'ячеслава Мінкіна від кулі снайпера на Донбасі: що відомо
- 24 листопада військовослужбовець Збройних сил України В'ячеслав Мінкін дістав вогнепальне поранення у передмісті Авдіївки та помер у лікарні
- Мінкін служив старшим солдатом в 72-й ОМБр.
- У Facebook Фастівської міськради уточнили, що вдома 31-річного фастівчанина чекали дружина і син.
- У 2019 році Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
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