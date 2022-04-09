Заступник глави ООН з гуманітарних питань провів цього тижня окремі переговори в Києві і в Москві.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив у п'ятницю, що він не відчуває оптимізму з приводу можливості припинення вогню і зупинки бойових дій в Україні.

Як пише "Голос Америки", Гріффітс дав похмуру оцінку перспективам встановлення миру в Україні.

Відзначається, що раніше заступник генсека ООН зустрівся в Москві з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Думаю, буде нелегко, тому що обидві сторони, наскільки мені відомо, не довіряють один одному. Я не відчуваю оптимізму", - сказав Гріффітс.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відправив Гріффітса в Москву і Київ, щоб вивчити можливість введення режиму припинення вогню – це могло б лягти в основу для переговорів про припинення війни.

Гріффітс припустив, що домогтися будь-якого перемир'я буде непросто, І станеться це не зараз.

"Очевидно, що ми всі хочемо, щоб це сталося. Але як Ви знаєте, особливо перебуваючи тут, [в Україні], це не відбудеться відразу", - сказав він.

Гріффітс заявив, що він шукає способи вибудувати довіру з обох сторін і зосередитися на менш масштабних цілях, таких як укладення перемир'я в окремих частинах країни і створення гуманітарних коридорів, які дозволять цивільним особам уникнути бойових дій.

Представник ООН сказав, що наступного тижня він планує відвідати Туреччину, де будуть проходити подальші переговори про припинення вогню. Він також розраховує повернутися в Москву: за його словами, попередня поїздка була тільки першим раундом переговорів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначає, що війна Росії проти України може завершитися перемогою свободи значно швидше, чим багато хто думає, якщо Україна отримає необхідну зброю.