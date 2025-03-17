За словами очільника МЗС, для України перемир'я з РФ є справжнім викликом.

Досягнення перемир'я в Україні є дуже складним процесом, адже постає питання, як його контролювати та дотримуватися. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Але тут ще раз уточню, що ми говоримо про тимчасове перемир'я. Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", - зауважив він.

За його словами, досвід України "мінського процесу" показує, що це справді виклик та свідчить про те, що варто очікувати від РФ провокацій.

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"Показує, що росіяни не дотримуються своїх домовленостей і їхня практика - відразу порушувати ці перемир'я. Тому нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю. Напевно він має бути також з міжнародною компонентою. Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я", - підкреслив Сибіга.

Міністр додав, що Україна вже почала формувати національну команду, яка буде виробляти модальності та алгоритми забезпечення цього процесу.

"Тут напевно слід мати на увазі і технічні наші спроможності, які ми наростили протягом останніх років, я маю на увазі можливості залучення безпілотних технологій для цього моніторингу. Але безумовно міжнародна складова повинна бути, для об'єктивності фіксації можливих порушень, провокацій з російської сторони", - вважає дипломат.

За його словами, здебільшого такі механізми працюють під парасольками ООН та ОБСЄ або різних міжнародних організацій.

"Водночас враховуючи наш негативний досвід 2014-2022 років, треба ретельно обговорювати можливість та доцільність реалізації такого міжнародного компонента як елементу можливого моніторингу тимчасового перемирʼя. Тому це також предмет для обговорення з нашими європейськими колегами, з американською стороною, і ми зараз також ці консультації проводимо, особисто я також провожу як міністр, тому що тут ми потребуємо і експертизи, і колективної дипломатичної мудрості", - підсумував Сибіга.

Можливе перемир'я в Україні - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Кремль у відмові від перемир'я. За його словами, Росія вкрала ще майже тиждень війни, який потрібен лише РФ.

Водночас українські військові розповіли, що думають про можливе перемир'я з РФ. За їхніми словами, російський диктатор Володимир Путін бреше, адже з 2014 року він завжди порушував припинення вогню.

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