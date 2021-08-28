Скликання позачергового засідання ТКГ не планується.

Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки та самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців.

Як повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, в ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував.

По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.

При цьому скликання позачергового засідання ТКГ не планується.

"Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, бо ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, бойовики з ранку гатили з артилерії по Авдіївці.

За словами свідків, бойовики влучили у завод металоконструкцій, що спричинило пожежу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. У зв’язку з боєм залізничний рух у Донецькій області упродовж трьох днів буде курсувати з обмеженнями.

Автор: Катерина Гірник