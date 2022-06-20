Успішну роботу виконали військові бригади "Холодний Яр".

В боях під Ізюмом в Харківської області ЗСУ ліквідували окупантів із славнозвісної Кантемирівської танкової дивізії.

Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму Telegram-каналі.

За його словами, успішну роботу виконали військові із бригади "Холодний Яр". У своєму пості він також опублікував фото знищених окупантів. Їм усім було по 19-21 років.

"Концерти Кобзона мають великий попит серед російських окупантів. Холодноярці під Ізюмом успішно "обілєчують". Зараз квитки отримали окупанти з Кантемирівської танкової дивізії. 2003 рік народження", - зазначив волонтер.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських загарбників. З 24 лютого загалом знищено 33 тисячі 800 військових РФ. При цьому найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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