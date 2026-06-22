Окупанти намагаються закріпитися на околицях Лиману та посилюють тиск, - Deep State

Основним плацдармом для дій противника залишається Серебрянське лісництво, де у червоній та сірій зонах ворожі підрозділи здійснюють постійні переміщення.

На Лиманському напрямку фіксується значне зростання напруги та підвищення активності російських окупаційних військ. Останнім часом зафіксовано низку ударів по ворожих силах у східній частині Лиману, що свідчить про спроби просочування піхотних груп противника на околиці міста, пишуть аналітики Deep State.

Після певних успіхів російської армії в районі Костянтинівки, Лиман стає дедалі актуальнішою тактичною ціллю для командування РФ. Ситуація ускладнюється суттєвою кількісною перевагою ворога та недостатньою щільністю оборонних порядків на окремих ділянках, що створює передумови для регулярних спроб прориву з боку загарбників.

Наразі основним плацдармом для дій противника залишається Серебрянське лісництво, де у червоній та сірій зонах ворожі підрозділи здійснюють постійні переміщення, маскуються, намагаються закріплюватися та просуватися вглиб української оборони.

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Безпосередньо на східній околиці Лиману фіксується ворожа активність, проте українські оператори безпілотників успішно стримують ці спроби та ефективно ліквідують живу силу окупантів, яку російське командування продовжує масово відправляти на штурми.

Водночас поодинокі появи противника фіксувалися і в синій зоні контролю Сил оборони України, проте наразі вони мають несистематичний характер і не дають підстав для розширення сірої зони в самому місті.

Попри відносну стабільність у межах самого міського масиву, максимально складною та критичною залишається обстановка в районах населених пунктів Ямпіль та Озерне.

Ситуація на фронті - останні події

Нагадаємо, співзасновник та аналітик моніторингового проєкту DeepState Роман Погорілий зазначив, що лінію фронту в російсько-українській війні загалом вдалося стабілізувати на стратегічному рівні, проте на тактичному рівні ситуація залишається нестабільною, і на деяких напрямках зберігаються серйозні проблеми. За його словами, Сили оборони наразі втрачають Костянтинівку. Аналітик також додав, що російські окупаційні війська продовжують здійснювати активний тиск у районах Гуляйполя, Лиману, а також на Слов’янському напрямку.

Як повідомляє видання Business Insider, Україна демонструє стрімке зростання кількості наземних роботизованих комплексів на передовій, доручаючи безпілотним платформам виконання найнебезпечніших завдань. Такі наземні машини активно залучають до транспортування боєприпасів, евакуації поранених бійців, мінування територій та штурмів російських позицій.

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