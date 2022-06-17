Тіла, що знаходяться в могилі, запаковані в мішки.

У Лисичанську Луганської області виявлено братську могилу, в якій досі ховають мирних жителів, що загинули від російської агресії.

Знімок могили опублікований The New York Times.

Як пише видання, могила знаходиться на околиці міста. За попередніми оцінками в могилі можуть перебувати близько 300 тіл.

Тіла, що знаходяться в могилі, запаковані в мішки. Українські військові пояснили, що хоронять тіла в траншеї з квітня і поки не можуть закопувати могилу, оскільки вся техніка спрямована на спорудження окопов.

Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for soldiers.https://t.co/jy2Rhu0uq1 — The New York Times (@nytimes) June 17, 2022

Війна в Україні та братські могили:

15 травня стало відомо про те, що окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах.

25 травня в Лисичанську була виявлена братська могила, в якій були поховані 150 осіб.

26 травня 2022 року з'явилася інформація, що маніпулюючи заявами про епідемію, окупанти розширювали братські могили у Маріуполі.

12 червня журналісти показали на відео величезну братську могилу у Маріуполі.

Станом на 16 червня було встановлено, що в братських могилах у Маріуполі поховано близько 20-22 тисяч осіб.

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