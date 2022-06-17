Траншею з тілами не зарито / фото t.me / serhiy_hayday

У Лисичанську Луганської області виявлено братську могилу, в якій досі ховають мирних жителів, що загинули від російської агресії.

Знімок могили опублікований The New York Times.

Як пише видання, могила знаходиться на околиці міста. За попередніми оцінками в могилі можуть перебувати близько 300 тіл.

Тіла, що знаходяться в могилі, запаковані в мішки. Українські військові пояснили, що хоронять тіла в траншеї з квітня і поки не можуть закопувати могилу, оскільки вся техніка спрямована на спорудження окопов.

Війна в Україні та братські могили:

15 травня стало відомо про те, що окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах.

25 травня в Лисичанську була виявлена братська могила, в якій були поховані 150 осіб.

26 травня 2022 року з'явилася інформація, що маніпулюючи заявами про епідемію, окупанти розширювали братські могили у Маріуполі.

12 червня журналісти показали на відео величезну братську могилу у Маріуполі.

Станом на 16 червня було встановлено, що в братських могилах у Маріуполі поховано близько 20-22 тисяч осіб.

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