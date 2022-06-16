Скільки ще під завалами - невідомо.

У братських могилах в Маріуполі поховано близько 20-22 тисяч осіб.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано близько 20-22 тисяч осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав Андрющенко.

Він також додав, що ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом.

"Здебільшого просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище. Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.

Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний стан.

"Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то в Донецьк, то в Росію. Це більше фікція така", - сказав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти вбили більше 22 тисяч маріупольців, що вдвічі більше, ніж вбили фашисти за 2 роки під час Другої світової війни. За його словами, зростає кількість братських могил навколо Маріуполя.

"Вони зруйнували на 50% наші багатоповерхові будинки, тобто перетворили їх на попіл. Тобто вони наробили більше лиха, ніж фашисти за 2 роки окупації. Нагадаю, що з 1941 по 1943 роки фашисти, Гітлер вбили трохи більше 10 тис. населення", - сказав Бойченко.

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