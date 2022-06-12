Тільки на одній стороні кладовища журналісти нарахували понад 3000 свіжих могил.

Імпровізоване кладовище в зруйнованому Маріуполі, де поховані тисячі, якщо не десятки тисяч людей, які загинули внаслідок агресії РФ проти України, розрослося до страхітливих масштабів.

Напередодні французьке телебачення зняло місце масового поховання загиблих з більш ніж 3000 свіжих могил тільки на одній стороні кладовища. На більшості поховань замість імен – номери, написані фломастером.

Хто такі 768? 739? 442? 834? Як загинули ці жителі Маріуполя? Чи будуть вони колись ідентифіковані? Де їхні родичі? Чи вижили вони? – запитують журналісти в описі під відео.

Журналісти також повідомили, що в іншому районі на центральному кладовищі Маріуполя були вириті три братські могили, одна з яких порожня.

— Alexandra Dalsbaek (@alexdalsbaek) June 9, 2022

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

З початку повномасштабної російської агресії в колись квітучій "столиці" Приазов'я загинуло щонайменше 22 тис. мирних жителів. Сьогодні в окупованому місті залишаються "жити" близько 100 тисяч цивільних.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб.

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