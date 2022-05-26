Петро Андрющенко зазначив, що російські пропагандисти мають намір використовувати братські могили для звинувачення ЗСУ

Російські військові в Маріуполі розширюють братські могили. Окупанти для залякування місцевих жителів використовують заяви української влади про загрозу епідемії.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти готуються розширити братську могилу на старому кладовищі Маріуполя в Центральному районі. Для цього, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії і фактично почали "серіал" центральними каналами раша-тв за сценарієм" ми місцеві, тут живемо, ми боїмося - треба перепоховання", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що російські пропагандисти мають намір використовувати братські могили для звинувачення ВСУ у вбивстві мирних жителів і нелюдських похованнях.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що у Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії росіянин. За її словами, крематорій розмістили в промисловій зоні складів по Володарському шосе в районі торгового центру "Метро".

А 11 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".

Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація в Маріуполі жахлива і продовжує погіршуватися.

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