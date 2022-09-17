Пропагандисти стверджують, що основний шлях постачання не пошкоджено.

Партизани підірвали ділянку залізничних шляхів в окупованому Мелітополі, якими росіяни доставляють боєприпаси і пальне з Криму.

Про це повідомляє місцеве видання РИА Мелитополь, а також діляться у Telegram колаборанти.

Після інциденту російські військові посилено оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів і пішоходів, пишуть журналісти.

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Загиблих чи постраждалих немає.

"Внаслідок роботи мелітопольського руху опору зруйновано приймально-відправний шлях, приміщення чергового по станції Низяни, 25 шпал тощо", - заявляють окупанти.

Місцеві журналісти стверджують, що інцидент призупинив доставку боєприпасів угрупуванню військ РФ, тоді як пропагандисти стверджують, що основний шлях постачання не пошкоджено.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

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