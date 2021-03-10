14 лютого на підконтрольній території Донбасу внаслідок підриву загинули троє військових 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Екс-начальнику інженерної служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби через загибель трьох військових неподалік Новолуганського 14 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

«Також не поінформував командування про їхнє місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів. Це призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців внаслідок вибуху мін», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Що сталося

14 лютого на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського внаслідок підриву загинули троє військових: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади рухались до вогневих позицій для перевірки несення служби та зміни військовослужбовців, але дістали поранення, несумісні з життям.

ДБР розпочало розслідування обставин загибелі трьох українських військових.

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Автор: Тамара Отовська