Від ворожої атаки постраждали кілька багатоповерхівок

Близько четвертої ранку 28 серпня росіяни ракетами обстріляли Слов'янськ на Донеччині.

Як йдеться в сюжеті ТСН, внаслідок обстрілу у місті утворилася вирва розміром з невелике озеро.

Постраждали від ворожої атаки також кілька багатоповерхівок у середмісті. Біля одного з будинків ракетою перебило труби. В іншій сталася пожежа, яку рятувальники гасили до світанку.

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Хоча загиблих серед цивільного населення немає, більшість постраждалих квартир тепер для життя непридатні.

Один з мешканців, який дивом не постраждав, розповів, що його врятувало те, що спав він під вікном, а вибухова хвиля і скло з вікон полетіли просто над ним.

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Як сповіщав Генштаб ЗСУ вранці неділі, 28 серпня ЗСУ зупинили наступ окупантів на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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