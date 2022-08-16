Окупаційна влада встановила КПП перед в’їздом на Керченський міст, де ретельно перевіряють документи, автівки та особисті речі у всіх, хто хоче виїхати з півострова.

Після вибухів під Джанкоєм на шляху до Керченського мосту утворилась черга з 38 тис. автомобілів.

Про це повідомив координатор та співзасновник правозахисної організації КримSOS Денис Савченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Черга або корок на шляху до Керченського мосту побила свій рекорд. Це приблизно 38 тисяч автомобілів. Минулого разу після Новофедорівки було десь приблизно 37 тис. автомобілів, які виїжджали з території Кримського півострову у сторону РФ. Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. На КПП перевіряють всіх тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі", - сказав Савченко.

Він пояснив, чому Джанкойська залізна дорога і станція є дуже важливими об’єктами Кримського півострова для російських окупантів.

"Вона з’єднує шлях, котрий поєднує РФ з півостровом, але ще важливіше, що цю частину Джанкойської залізної дороги використовували (окупанти - УНІАН) для переміщення техніки та живої сили в окупований Херсон та Мелітополь", - сказав Савченко.

За його словами, про ступінь пошкодження невідомо, але якщо за день-два не буде відновлено рух потягів, то можна зробити висновок, що пошкодження дуже серйозні. "І певна ціль того, заради чого вибухи лунали - протидія ворогу, вона була досягнута", - наголосив Савченко.

Координатор та співзасновник правозахисної організації КримSOS відзначив, що після останніх подій в Криму, почала змінюватись риторика та дії окупаційної влади Кримського півострова.

"Трошки змінилася риторика та дії окупаційної влади. За різними даними, з селищ Майське (селище на відстані кілометр від Азовського - УНІАН) та Азовське Джанкойського району окупаційна адміністрація евакуювала щонайменше 2 тисячі осіб. Деякі місцеві жителі залишали ці адміністративні пункти, використовуючи власний транспорт. У Джанкойському районі була оголошена надзвичайна ситуація. Від свідків надходить інформація про те, що досі в тому районі продовжують лунати вибухи і видно дим. Втім, звичайно, не можна сказати, що буде організована повномасштабна евакуація з Кримського півострову, просто тому, що російські окупанти тримаються виключно за рахунок брехні та репресій", - підкреслив Савченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "загоряння". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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