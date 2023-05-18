Президент зауважив, що держава готує відповідні кроки.

Питання Криму та кримських в’язнів буде виведено на новий міжнародний рівень.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні та щороку в цей день, 18 травня, ми вшановуємо пам’ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття – увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія вкотре принесла до їхнього дому, до нашої України своє зло – зло агресії, репресій, приниження", - заявив глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких винятків – це наше історичне завдання.

"Завдання всіх, хто захищає державу, усіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу. Радий бачити, що створена нами Кримська платформа ефективно спрямовує спільну силу всієї нашої держави та кримськотатарського народу. Радий знати, що наша спільна робота з Меджлісом приносить потрібний Україні результат. До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в’язнів та всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень", - наголосив Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму.

Глава держави зазначив, що однією з цілей контрнаступу є звільнення півострова, однак, успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: