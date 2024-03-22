Небезпеки для громадян немає, але об'єкт виведений з ладу.

Вранці 22 березня Росія запустила на Дніпровську ГЕС 8 ракет. Ураження дуже значні.

Про це заявив очільник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону. За його словами, Україна розуміє ймовірні наслідки.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою - тільки в саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет, які потрапили у цей надзвичайно важливий для України об'єкт, який містить не тільки енергетичну потужну складову, але й виконує інші функції... І всі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту (Каховської ГЕС - УНІАН). Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу. Я сподіваюся, що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення, але ураження дуже значні", - сказав Бєлоусов.

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Удар по ДніпроГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку стало відомо, що після нічної потужної комбінованої ататки росіян уражено не тільки житлові будинки, а й низку об’єктів критичної інфраструктури. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомив, що Росія вдарила по дамбі ДніпроГЕС. У Центрі протидії дезінформації відразу зреагували, зазначивши, що вже фіксують різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла". Вся ця інформація не відповідає дійсності, пише ЦПД.

У Міненерго заявили, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час.

В "Укргідроенерго" запевняють, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС після ракетних ударів росіян по станції немає. По станції було два прямих влучання.

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