На думку Подоляка, це не величезні гроші, але це те, що "повністю змінило б хід цієї війни".

Для того, щоб Україна досягла вогневого паритету у війні з Росією, потрібно 50 HІMARS, а це за вартістю менше, ніж ціна яхти олігарха.

Про це повідомляється у Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"1 система HІMARS - 4 млн доларів, 50 систем - 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення вогневого паритету і знищення російського армійського матеріально-технічного забезпечення менше, ніж... яхта російського олігарха", - каже він.

На думку Подоляка, це не величезні гроші, але це те, що "повністю змінило б хід цієї війни".

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за надання чергового пакета військової допомоги. Він підкреслив, що зроблено ще один важливий крок для перемоги над агресором

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для ЗСУ, до якого увійшли боєприпаси до HIMARS, вперше – БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

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