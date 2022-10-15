Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вночі, 15 жовтня, російські окупанти завдали чотири авіаудари дронами по Запоріжжю, а вранці запустили ще 10 ракет С-300.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Вночі чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С300. Ворог продовжує системний терор нашої області. Внаслідок атаки БпЛА Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає", - написав він. Відео дня

Старух також повідомив, що вранці окупант поцілив 10-ма ракетами в обласний центр.

"Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Він також наголосив, що зараз головне - дотримуватися правил безпеки.

"Окупант має на меті лише одне - знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне - дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному. Ми вистоїмо та переможемо", - додав керівник ОВА.

Російські удари по Запоріжжю

Як відомо, останнім часом росіяни посилили обстріли Запоріжжя. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

11 жовтня російські загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина. А ввечері рашисти знову обстріляли Запорізьку область з РСЗВ та артилерії, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні сили України можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Саме тому РФ завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

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