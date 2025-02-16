Окупанти через замерзання грунту почали застосовувати важку техніку для наступу, чого не робили вже дуже давно.

Окупанти знову наростили кількість боєвих зіткнень на Покровському напрямку, залучаючи до атак важку броньовану техніку.

Про це сказав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі "Апостроф TV". За його словами, ворог почав задіювати велику кількість броньованої техніки, бо цьому сприяють погодні умови – похолодало, грунт став твердим. "На Покровському напрямку окупанти давно не використовували важку техніку, а зараз її задіюють. Окупанти тиснуть, але якихось несподіванок з боку росіян для Сил оборони немає, тому робиться все, щоб їх зупинити, а де можна перейти і до контрнаступальних дій", - розповів Гетьман.

Він нагадав, що окупанти наступають на Покровськ з літа 2024 року і нічого не можуть зробити, намагаються обійти місто з різних боків. За його словами, росіяни зараз спробують посилити наступальні дії на Покровськ, додати туди людей, техніку.

Відео дня

Гетьман зазначає, що у ворога "вікно можливостей" є тільки до кінця наступного тижня, бо холодна погода сприяє залученню важкої техніки, а вже десь на третю річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого, почнеться потепління і тоді штурмові дії робити буде вкрай важко. "Якщо захочуть росіяни захопити місто чи почати вуличні бої, то наступний тиждень може стати вирішальним. Якщо ні, то далі по багнюці вони вже нічого особливого не зроблять"- наголосив експерт.

Відповідаючи на запитання з приводу посилення Росією обстрілів України та тиску по всій лінії фронту, Гетьман зазначив, що це "доволі прогнозовані речі" і так відбувається завжди, коли проходять якісь міжнародні зустрічі. За його словами, також ворог трохи, умовно кажучи, перепочив, бо тиждень тому було менше 100 боєвих зіткнень по всій ділянці фронту за добу. При цьому додав, що це спроба тиснути на партнерів України – європейців та США, тим більше з врахуванням того, які "неоднозначні речі" відбуваються на всіх цих перемовинах, щоб схилити до російської позиції. "Якогось військового пояснення тут немає, це політичні речі", - наголосив експерт.

Гетьман також сказав, що це невеличке, так зване затишшя, зі зменшенням кількості боєзіткнень могло бути пов’язане з тим, що росіяни анонсували, що будуть готуватися до наступальних дій, які заплановані на весну цього року – квітень-травень, які триватимуть до кінця 2025 року.

Війна в Україні: новини

Просування російських окупантів в Україні сповільнилося, якраз коли президент США Дональд Трамп почав наполягати на переговорах про припинення війни.

Аналітики зазначили, що уповільнення з боку росіян, можливо, відбувається через зростаюче виснаження. Високопоставлений військовий США сказав, що Росія зосередила десятки тисяч солдатів на маленькій території, просуваючись виключно за рахунок чисельної переваги, створюючи водночас легку здобич для українських військ. Нещодавно невелика контратака України повернула ціле село.

Вас також можуть зацікавити новини: