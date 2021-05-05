Також обстріл пошкодив приміщення станції та машину "швидкої" / фото Національної поліції

Поліція кваліфікувала як терористичний акт обстріл лікарні на Донеччині.

Читайте такожОкупанти обстріляли машину СЦКК на Донбасі - вперше від початку режиму "тиші"Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, за фактом обстрілу окупантами Мар'їнської центральної районної лікарні відкрито провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт.

Уточнюється, що обстріл стався близько 23:30 4 травня. В результаті лікарня залишилася без світла. Також пошкоджені приміщення станції швидкої допомоги та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини та масштаби пошкоджень.

Що передувало

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Автор: Антоніна Доломанжи