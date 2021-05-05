Обстріл стався пізно ввечері 4 травня, внаслідок чого лікарня залишилася без світла.

Поліція кваліфікувала як терористичний акт обстріл лікарні на Донеччині.

Читайте такожОкупанти обстріляли машину СЦКК на Донбасі - вперше від початку режиму "тиші"Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, за фактом обстрілу окупантами Мар'їнської центральної районної лікарні відкрито провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт.

Уточнюється, що обстріл стався близько 23:30 4 травня. В результаті лікарня залишилася без світла. Також пошкоджені приміщення станції швидкої допомоги та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини та масштаби пошкоджень.

Що передувало

4 травня російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню в місті Красногорівка.

У закладі на лікуванні перебувають 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи