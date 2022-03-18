Зруйновано кілька будівель.

18 березня стало відомо про те, що російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську, що в Донецькій області. За останніми даними відомо, що двоє людей загинули, ще шестеро отримали травми різної тяжкості.

Наслідки авіаудару показала поліція Донецької області.

На кадрах видно, що деякі мешканці залишилися без квартир - в їх будинках не тільки повилітали скла, але і зруйновані стіни.

"Вибило мені повністю вікно, холодильник перевернуло на кухні, був закритий прохід. Я не знаю, де ця сила взялася, але я холодильник відтягнула. А коли вийшла в коридор, там спальні немає, залу немає. Ну нічого немає... і двері вхідні вибиті", - розповідає поліції одна з місцевих мешканок будинку, який постраждав від авіаудару.

Як повідомив глава Донецької ОДА, окупанти потрапили в житловий будинок і адміністративну будівлю.

Нагадаємо, у Маріуполі з-під завалів драматичного театру продовжують рятувати людей. На момент бомбардування в театрі перебувало до тисячі осіб.

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