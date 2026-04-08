'Вже щось зробив у житті': 19-річний військовий розповів, як взяв у полон трьох росіян

На окупантів тоді вирішили тиснути психологічно.

"Малий" – 19-річний піхотинець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Навесні 2025-го підписав контракт "18–24". Згодом хлопець взяв трьох бійців армії РФ у полон, під час штурму. Його історію розповіли в Telegram-каналі бригади.

За словами військового, він не міг просто сидіти вдома після того, як на фронті загинув двоюрідний брат.

Події розгорталися під час зачистки ворожих позицій. Боєць згадує, що все відбувалося на шаленому адреналіні.

"Був наказ зайти в бліндаж. Він мав бути порожнім. Підходжу ближче, бачу, поруч з бліндажем висить чийсь автомат, бронік валяється. Залетів усередину, росіяни забилися в дальній кімнаті. Мої відкотилися, я залишився сам. На адреналіні. Кричу пацанам по рації: "Принесіть ще гранат!", - розповів "Малий".

Коли на допомогу підбіг побратим, вони вирішили діяти хитрощами, використавши психологічний тиск.

"Кажемо: "Жити хочете? У вас сім'ї, діти. Виходьте, бо зараз закинемо термобар!" Тоді термобара я навіть у руках не тримав. І вони вийшли – здалися. Ми їх оглянули, перевірили, почали передавати, щоб їх забрали. Тут підлетів російський мавік і скинув на мене якийсь великий боєприпас", - згадує хлопець.

За його словами, він встиг відстрибнути вбік, але вибухом все одно зачепило.

"Підвівся – вже вся штанина в крові. Злякався, що перебило артерію, але, слава богу, цього не сталося. Ногу порвало, але змогли її затампонувати. Після того прийшли наші хлопці з розвідки забирати полонених, і мене забрали. Після контракту планую поїхати додому та одружитися з коханою. У військо потім усе одно повернусь, тільки не піхотинцем", - розповів він.

