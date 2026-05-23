Шторм в Антарктиді змив у море контейнери з паливом та відходами

В Антарктиці сталася екологічна катастрофа – айсберг змив паливо та сміття в океан.

Біля берегів Антарктиди стався незвичайний і потенційно небезпечний екологічний інцидент – величезний айсберг відколовся від крижаного шельфу разом із сімома вантажними контейнерами, всередині яких знаходилися дизельне паливо, обладнання та відходи, пише АВС.

Про те, що сталося, повідомили представники німецької антарктичної станції Ноймайєр III. Пізніше інцидент детально розібрали на щорічній Консультативній зустрічі за Договором про Антарктику в японській Хіросімі.

Контейнери знаходилися приблизно за кілька сотень метрів від краю крижаного шельфу. Їх підготували для подальшого завантаження на судно, яке мало вивезти відходи зі станції.

Серед вантажів були – контейнер з 9500 літрами арктичного дизеля, чотири контейнери з побутовими відходами, генератор з паливом і модуль для укриття персоналу.

Перед розміщенням фахівці не зафіксували тріщин або ознак нестабільності льоду. Однак у період з 13 по 20 січня регіон накрив потужний антарктичний шторм з вітром до 130 км/год. Після поліпшення погоди співробітники станції виявили, що величезна ділянка льоду розміром близько 500 на 300 метрів відкололася і пішла в море разом з усіма контейнерами.

"На жаль, усі контейнери опинилися на відколовшомуся айсберзі", – йдеться в офіційному звіті.

Спочатку німецькі фахівці розглядали можливість повітряного пошуку, проте вже наступного дня айсберг помітив екіпаж криголама RV Polarstern. На той момент крижина дрейфувала приблизно за 140 кілометрів від станції.

Вчені-гляціологи оцінили стійкість айсберга і дозволили обмежену рятувальну операцію. За допомогою вертольотів дослідники вивезли близько тонни обладнання, включаючи три бочки з 580 літрами дизеля, акумулятори та газові балони. Однак продовжувати операцію стало занадто небезпечно.

"Ризик руйнування айсберга збільшувався, тому подальше рятування вантажу могло загрожувати життю людей", – зазначається у звіті.

25 січня роботи припинили. Востаннє айсберг фіксували супутники 22 лютого. Після цього вчені припускають, що крижина зруйнувалася, а контейнери пішли на дно моря. Найбільші побоювання викликає контейнер із дизельним паливом.

Фахівці вважають, що під час падіння у воду або занурення на глибину ємність могла зазнати пошкоджень.

"В обох випадках дизельне паливо, ймовірно, витекло в навколишнє середовище", – йдеться в документі.

Хоча арктичний дизель вважається менш важким і швидше випаровується, ніж звичайне суднове паливо, низькі температури Антарктики значно уповільнюють природний розклад нафтопродуктів. Вчені попереджають, що забруднення може зберігатися в екосистемі тривалий час.

Після інциденту німецькі фахівці вирішили змінити правила зберігання вантажів – тепер контейнери розміщуватимуть щонайменше за п’ять кілометрів від краю крижаного шельфу.

