Переговори про закінчення війни: нардеп відповів, коли приїде команда Трампа

Команда президента США Дональда Трампа приїде на переговори про завершення війни Росії проти України, якщо розумітиме, що досягне цілей.

Про це сказав в етері Новини.LIVE народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Але, як зазначив він, в даний час Росія не показує готовності до компромісів, що ускладнює будь-яке просування в переговорному процесі.

"Жодного просування в мирних переговорах не буде, доки Російська Федерація не стикнеться з суттєвими економічними проблемами", - висловив думку нардеп.

Чернєв наголсив, що в свою чергу Україна готова обговорювати деякі компромісні рішення, але питання саме суверенітету та територіальної цілісності не є предметом поступок.

"Ми точно не будемо йти на здачу Донбасу", - зазначив він.

На початку травня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу. 

Тоді ж колишній посол США при НАТО Іво Даалдер жорстко розкритикував зовнішню політику адміністрації Трампа, заявивши, що її дипломатичні зусилля щодо війни Росії проти України фактично провалилися.

А на початку березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Білий дім не бачить іншого способу закінчити війну в Україні, окрім як віддати весь Донбас Росії.

