Переговори про закінчення війни: нардеп відповів, коли приїде команда Трампа

Україна готова обговорювати деякі компромісні рішення заради припинення війни.

Команда президента США Дональда Трампа приїде на переговори про завершення війни Росії проти України, якщо розумітиме, що досягне цілей.

Про це сказав в етері Новини.LIVE народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Але, як зазначив він, в даний час Росія не показує готовності до компромісів, що ускладнює будь-яке просування в переговорному процесі.

"Жодного просування в мирних переговорах не буде, доки Російська Федерація не стикнеться з суттєвими економічними проблемами", - висловив думку нардеп.

Чернєв наголсив, що в свою чергу Україна готова обговорювати деякі компромісні рішення, але питання саме суверенітету та територіальної цілісності не є предметом поступок.

"Ми точно не будемо йти на здачу Донбасу", - зазначив він.

На початку травня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу.

Тоді ж колишній посол США при НАТО Іво Даалдер жорстко розкритикував зовнішню політику адміністрації Трампа, заявивши, що її дипломатичні зусилля щодо війни Росії проти України фактично провалилися.

А на початку березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Білий дім не бачить іншого способу закінчити війну в Україні, окрім як віддати весь Донбас Росії.

