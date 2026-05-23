Переговори про закінчення війни: нардеп відповів, коли приїде команда Трампа

Команда президента США Дональда Трампа приїде на переговори про завершення війни Росії проти України, якщо розумітиме, що досягне цілей.
Про це сказав в етері Новини.LIVE народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Але, як зазначив він, в даний час Росія не показує готовності до компромісів, що ускладнює будь-яке просування в переговорному процесі.
"Жодного просування в мирних переговорах не буде, доки Російська Федерація не стикнеться з суттєвими економічними проблемами", - висловив думку нардеп.
Чернєв наголсив, що в свою чергу Україна готова обговорювати деякі компромісні рішення, але питання саме суверенітету та територіальної цілісності не є предметом поступок.
"Ми точно не будемо йти на здачу Донбасу", - зазначив він.
На початку травня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу.
Тоді ж колишній посол США при НАТО Іво Даалдер жорстко розкритикував зовнішню політику адміністрації Трампа, заявивши, що її дипломатичні зусилля щодо війни Росії проти України фактично провалилися.
А на початку березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Білий дім не бачить іншого способу закінчити війну в Україні, окрім як віддати весь Донбас Росії.