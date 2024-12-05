За словами військового, взяття у полон окупантів стало фізично важче.

Брати російських окупантів у полон стало складніше, тепер це вимагає цілої операції. Зокрема це пов'язано з теперішньою специфікою війни, коли за допомогою безпілотників можна побачити все. Про це заявив речник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі "Громадського радіо".

"Взяти в полон - це зараз ціла операція. Це непросто. І не тому, що вони не здаються в полон, а просто фізично важко. Зараз така специфіка війни, що з дронів усе видно. До того ж з їхнього боку працює дуже багато ударних дронів", - пояснив він.

За його словами, захисники розуміють, що російські полонені потрібні для обмінного фонду, тому і влаштовують загарбникам засідки.

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"Завдяки засідкам ми беремо в полон росіян. Здебільшого це мобілізовані. Чогось цікавого вони не розповідають. Корейців чи представників інших національностей ми не бачили", - підкреслив Бородін.

Військовий додав, що ще однією причиною, чому окупантів стало важче брати у полон - більшість з них гине ще в сірій зоні під час наближення до позицій українських воїнів. Речник зауважив, що ніхто не буде йти до сірої зони, аби взяти полонених, навіть якщо там хтось і є.

Російські полонені - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області українські захисники захопили у полон 11 росіян, серед яких були колишні ув'язнені. Вони розповіли, що думали, що на Курщині воюють війська НАТО, а українців там давно вже немає.

Також повідомлялось, що в Курській області воїни ССО захопили у полон російських морських піхотинців. Ними виявилися окупанти з 810-ї бригади морської піхоти РФ.

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