Ми обов'язково визволимо воїнів, які лишаються в полоні, зазначив уповноважений Ради з прав людини.

З полону окупантів вже визволено 30 українських військовополонених з острова Зміїний.

У російському полоні ще лишаються наші воїни, і ми їх обов'язково визволимо, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з рідними полонених військових з острова Зміїний.

Лубінець закликав рідних, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це компетентним органам.

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"Окрім того, під час зустрічі озвучили питання складності повернення з полону наших військових, адже саме військові зі Зміїного стали легендою цієї війни - вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований", - сказав він.

Лубінець зазначив, що під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 українських військових, які перебували на острові.

Що відбувалося на острові Зміїний після повномасштабного вторгнення РФ - найважливіші новини

Острів Зміїний став справжньою пасткою для українських військових. 24 лютого, коли ворожі війська вторглися на територію України з суші, моря, неба, захисники України не здалися ворогу, а гідно боронили кордони своєї рідної землі.

Українські прикордонники зі Зміїного острова наприкінці лютого послали на "х*й" російский крейсер "Москва". У цей же період стало відомо, що супротивники захопили Зміїний.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі прикордонники зі Зміїного загинули.

25 лютого батькам почали повідомляти про смерть їхніх дітей, але вже 26 лютого російські ЗМІ заявили, що захисники Зміїного здалися в полон. І показали їх на відео. Тоді рідні дізналися, що вони живі. Російська пропаганда прагнула використати захисників Зміїного у своїх інтересах, у такий спосіб намагалася спростувати міф про героїчну оборону острова.

Військові з острова Зміїний досі лишаються у полоні. За офіційною інформацією, їх близько 75 осіб.

30 червня острів було звільнено від загарбників, а 4 липня на нього доставили прапор України. На прапорі, який доставили на Зміїний, є послання російському військовому кораблю.

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