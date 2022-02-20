Позачергове засідання ОБСЄ скликається на вимогу українського представництва.

Польща скликає позачергове засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на тлі загострення на Донбасі.

Про це повідомив постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський у Twitter.

"На вимогу представництва України в ОБСЄ скличе позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Халачинський зазначив, що запросив до участі в цьому засіданні спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

"Розв'язання проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ", - додав представник Польщі.

Загострення на Донбасі - що відомо

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. Внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка дістали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

Кремлівські найманці звинуватили в цьому українську сторону.

18 лютого глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію. За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

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