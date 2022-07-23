Міністр оборони нагадав, що 90 років тому Росія вже влаштовувала рукотворний Голодомор за допомогою рушниць.

Росія використовує ракети, щоб морити голодом нації по всьому світу, так само, як раніше вона вже влаштувала Голодомор в Україні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи ракетний удар по одеському порту, де очікує на експорт українське зерно.

"Лише вчора було досягнуто домовленості про розблокування наших портів для експорту українського зерна. Сьогодні російські військові злочинці атакували Одеський порт. 90 років тому росія влаштувала рукотворний Голодомор за допомогою рушниць. Тепер вони використовують ракети, щоб морити голодом інші нації", - написав Резніков.

Удар по Одеському порту: що відомо

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про влучання в Одеський морський торговельний порт.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправлення зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни потрапили саме туди, де воно знаходилося.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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