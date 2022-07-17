Через тиск командування солдати не наважуються звільнитися і залишаються на фронті.

Десятьох солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ тримають в гаражі, годують один раз в день і погрожують відправкою в СІЗО, тому що вони відмовилися воювати проти України. У підрозділі було більше солдатів, які хотіли звільнитися зі служби, але після тиску командування багато хто вирішив залишитися на фронті.

Такою інформацією поділився єфрейтор Ілля Камінський у розмові з журналістами видання "Настоящее время". Він служить в 11-й ДШБ і все ще прагне повернутися назад в Росію.

У підрозділі було 78 осіб, які відмовлялися воювати. Однак через тиск командування близько 50 з них вирішили залишитися на фронті.

"Кажуть, що поїдемо в СІЗО десь там під Луганськом. Це якийсь центр на базі СІЗО №1. Приїжджали люди з військово-слідчого відділу по Херсонській та Дніпропетровській області, змушували писати пояснювальні, що ми готові виконувати завдання. Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали порядку... За себе буду говорити, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий", — заявив Камінський.

У розпорядженні видання з'явився аудіозапис розмови підполковника Агафонова з солдатами, які не хочуть воювати. Командир пропонував окупантам спрощені варіанти служби — охороняти командний пункт або артилерійські розрахунки.

Всіх, хто в 11-й ДШБ відмовився воювати, розділили на групи. Одну з них у складі 8 осіб відвезли в невідомому напрямку. Агафонов говорив, що солдати знаходяться в комендатурі Луганська. Там окупантів "обробили", після чого вони вирішили залишитися на фронті в Україні.

"Ці вісім чоловік вже дуже сильно хочуть в стрій. Дуже сильно хочуть. Цілий день надзвонюють. Вони вже готові з кулеметом на мотоциклі. Я не знаю, що там з ними зробили, що їм розповіли по цьому Луганську, як вони їм статтю описали про невиконання наказу і так далі і тому подібне", — заявив Агафонов.

На поточний момент 11 ДШБ втратила близько половини особового складу. Це з урахуванням убитих, поранених і тих, які відмовилися воювати.

Нагадаємо, 13 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати у війську рашистів перевищують рівень комплектування. Російське командування навіть застосовує до своїх підлеглих насильство, якщо вони відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: