Десятьох солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ тримають в гаражі, годують один раз в день і погрожують відправкою в СІЗО, тому що вони відмовилися воювати проти України. У підрозділі було більше солдатів, які хотіли звільнитися зі служби, але після тиску командування багато хто вирішив залишитися на фронті.
Такою інформацією поділився єфрейтор Ілля Камінський у розмові з журналістами видання "Настоящее время". Він служить в 11-й ДШБ і все ще прагне повернутися назад в Росію.
У підрозділі було 78 осіб, які відмовлялися воювати. Однак через тиск командування близько 50 з них вирішили залишитися на фронті.
"Кажуть, що поїдемо в СІЗО десь там під Луганськом. Це якийсь центр на базі СІЗО №1. Приїжджали люди з військово-слідчого відділу по Херсонській та Дніпропетровській області, змушували писати пояснювальні, що ми готові виконувати завдання. Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали порядку... За себе буду говорити, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий", — заявив Камінський.
У розпорядженні видання з'явився аудіозапис розмови підполковника Агафонова з солдатами, які не хочуть воювати. Командир пропонував окупантам спрощені варіанти служби — охороняти командний пункт або артилерійські розрахунки.
Всіх, хто в 11-й ДШБ відмовився воювати, розділили на групи. Одну з них у складі 8 осіб відвезли в невідомому напрямку. Агафонов говорив, що солдати знаходяться в комендатурі Луганська. Там окупантів "обробили", після чого вони вирішили залишитися на фронті в Україні.
"Ці вісім чоловік вже дуже сильно хочуть в стрій. Дуже сильно хочуть. Цілий день надзвонюють. Вони вже готові з кулеметом на мотоциклі. Я не знаю, що там з ними зробили, що їм розповіли по цьому Луганську, як вони їм статтю описали про невиконання наказу і так далі і тому подібне", — заявив Агафонов.
На поточний момент 11 ДШБ втратила близько половини особового складу. Це з урахуванням убитих, поранених і тих, які відмовилися воювати.
Нагадаємо, 13 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати у війську рашистів перевищують рівень комплектування. Російське командування навіть застосовує до своїх підлеглих насильство, якщо вони відмовляються від подальшої участі в бойових діях.
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