Президент зауважив, що винні відповідатимуть за цей терористичний акт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила ракетами по двох об'єктах у Дніпрі.

Як повідомив Зеленський у Telegram, цілями російських терористів ввечері п'ятниці стали житлова багатоповерхівка та будівля Служби безпеки України.

"Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі", - написав президент.

Зеленський також показав відео наслідків ударів по Дніпру та пообіцяв зробити все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти українців.

"Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - зазначив він.

Атака на Дніпро 28 липня - що відомо

Ввечері п'ятниці, 28 липня, у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Народний депутат Олександр Бакумов повідомив, що Росія атакувала житлову багатоповерхівку. Згодом цю інформацію підтвердили й мер міста та очільник ОВА.

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі - там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі служби", - зазначив він.

Натомість мер Борис Філатов вийшов на зв'язок з місця атаки. Він зазначив, що не даватиме конкретних коментарів щодо атакованих об'єктів. На місці працюють усі керівники екстрених служб.

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