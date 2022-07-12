Обласні та Київська міська військові адміністрації ухвалюватимуть рішення відповідно до безпекової ситуації.

Президент України Володимир Зеленський не підтримав заборону очного навчання до кінця воєнного стану і наголосив, що рішення прийматиме місцева влада.

У своїй відповіді на петицію президент наголосив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують її уряд, інші центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.

При цьому навчальні заклади наділені правом автономії самоврядування - самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань, в порядку та межах, визначених законом.

"Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці", - додав він.

Він запевнив, що пропозиції, що були викладені авторкою петиції, будуть скеровані до прем'єр-міністра.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - резюмував президент.

Як писав УНІАН, авторка петиції Марія Горшеньова просила Зеленського заборонити навчання в навчальних закладах у форматі офлайн до закінчення військових дій. Вона наголошувала, що не всі навчальні заклади мають бомбосховища та шляхи евакуації, а повітряні тривоги, що перериватимуть проведення уроків, зриватимуть навчальний процес.

Нагадаємо, 9 червня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено тільки за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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