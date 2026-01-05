Посилювали оборону на свята: у ВМС розповіли, що відбувається у Криму

Як виявилося, проти сучасних засобів повітряного нападу російські системи ППО не дуже ефективні.

У тимчасово окупованому Криму на новорічні свята росіяни посилювали заходи безпеки, зокрема на Керченському (Кримському) мосту - противник намагається підтримувати щільність ППО на півострові, ховаючи техніку поза населених пунктів. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Там (на мосту - УНІАН) важко щось посилити та додати. Не слід забувати, що в окупантів є й інші проблеми в Криму. Там періодично "квітне бавовна" і так званий Кримський міст залишається одним з ключових об’єктів, які вони охороняють. На новорічні свята вони там посилювали поліцейські заходи, але сказати, що якось конфігурація системи оборони докорінно може зазнати змін, я не можу", - сказав військовий.

Водночас він зазначив, що періодично окупанти змінюють правила стосовно пересування мостом, зокрема додають чергові заборони на кшталт гібридних автомобілів й електрокарів, але докорінно на систему безпеки на Кримському мосту це не впливає.

Відео дня

Плетенчук висловив сумнів щодо надійності російських комплексів протиповітряної оборони, нагадавши ситуацію, яка склалася в одній з країн, вочевидь, маючи на увазі Венесуелу. Речник сказав:

"Нещодавній приклад в одній дуже спекотній країні показав, що кількість російських систем, ППО російського виробництва в принципі ні на що не впливає. Звісно, чим їх більше, тим складніше, але для сучасних засобів повітряного нападу, як виявляється, ці системи не дуже ефективні. Але так - у Криму їх доволі багато… Й звісно, вони (окупанти - УНІАН) намагаються підтримувати принаймні ту щільність, яка дозволяє їм там більш-менш виживати".

Він додав, що досить часто на півострові відбуваються прильоти по військових цілях РФ. Багато подібних операцій Сил оборони України залишаються "в тіні", аналогічно - й можливість промоніторити такі цілі об’єктивно на 100%. Як пояснив представник ВМС, це закриті локації - ворожа техніка приховується, пересувається противником, як правило, поза межами населених пунктів, але "почути це, все одне можна".

За його словами, мабуть, ППО у Криму все ж таки не таке надійне, як росіянам би хотілося.

Водночас Плетенчук констатував, що ворожа авіація у повітрі присутня - патрульна, розвідувальна, дрони тощо. Відповідні підрозділи РФ дислокуються в окупованому Криму та, як він пояснив, вимушені там перебувати до останнього.

"Тому той день, коли російська авіація повторить дії російського флоту у Криму, він стане черговим поворотним моментом. Він обов’язково настане. Я впевнений, що їх обов’язково витиснуть як й кораблі з нашого Криму, але принаймні зараз вони продовжують працювати", - сказав речник ВМС України.

Війна в Україні - ситуація в Криму

Як писав УНІАН, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що територія тимчасово окупованого Криму стала джерелом постійної загрози для материкової України, зокрема через пуски балістичних ракет, які дуже важко знищити. Платформи пуску цих ракет росіяни приховують, переміщують тощо. Час підльоту балістики з Криму, зокрема до Одеси доволі невеликий.

Нагадаємо, прокремлівські коментатори раніше хвалилися тим, що російські системи ППО Венесуели стримують агресію США, однак прогноз не виправдався. Так само, як російські С-300 і С-400 не стримати ізраїльські атаки на Сирію та Іран, а повітряний простір РФ регулярно піддається атакам українських безпілотників. Тому, на думку аналітиків, довіра до якості російських систем ППО дуже впала.

Вас також можуть зацікавити новини: