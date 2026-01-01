Крим став джерелом постійної небезпеки для України, - речник ВМС

Окупований півострів росіяни використовують як майданчик для атак на решту країни.

Територія тимчасово окупованого Криму стала джерелом постійної загрози для материкової України. Передусім йдеться про пуски балістичних ракет, які дуже важко знищити. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Звісно, балістика. Це мобільні платформи. Вони їх приховано застосовують. Дійсно, роблять все необхідне для того, щоб їх важко було знайти. Для нас, зокрема й для Військово-морських сил, це залишається серйозним пріоритетом на цьому напрямку тому, що вони дійсно використовують це озброєння саме для завдання ударів, які складно відбивати", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що час підльоту балістики з Криму, зокрема до Одеси доволі маленький. Також, додав військовий, небезпеку становить взагалі повітряний простір з акваторії, але в цьому напрямі "ми теж рухаємося".

Відео дня

"Тому, що ми намагаємося реагувати на загрози сучасні, які є та які можуть виникнути у майбутньому. Це, звісно, й спроби росіян масштабувати застосування морських дронів", - пояснив представник ВМС України.

Битва за Крим

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук нещодавно казав, що у тимчасово окупованому Криму Сили оборони вибивають радіолокаційні станції російських окупантів, щоб потім дістатися до важливих цілей.

За його словами, послідовність ураження різних російських РЛС свідчить про цілеспрямоване послаблення на території АРК оборонних можливостей противника. Спочатку завдаються удари по таких системах, а потім по цілях, які вони прикривали. Водночас росіяни намагаються постійно відновлювати втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: