Безславне падіння Мадуро завдало принизливого удару по іміджу Росії, - The Telegraph

Падіння Мадуро руйнує стратегію Путіна в Латинській Америці.

Росія з особливим завзяттям засудила військову операцію США у Венесуелі та повалення Ніколаса Мадуро. Як пише оглядач The Telegraph Семюель Рамані, риторика Кремля відображала його міцне партнерство з режимом Мадуро і перевірену часом модель засудження західних військових інтервенцій.

"Однак вона також виявила ще одну незручну для Москви правду. Безславне падіння Мадуро завдало принизливого удару по міжнародному престижу Росії та її прагненням до впливу в Латинській Америці", - пише він.

З моменту військового втручання в інтересах сирійського президента Башара Асада у 2015 році Росія позиціонувала себе як надійного партнера для авторитарних режимів, що перебувають у кризі. Однак повалення Асада в грудні 2024 року і бездіяльність Росії під час ірансько-ізраїльської війни в червні 2025 року поставили під сумнів цю ілюзію, а швидкий крах Мадуро повністю зруйнував її, зазначає Рамані.

Падіння довіри до російської зброї

Раніше прокремлівські коментатори регулярно хвалилися тим, що російські системи ППО Венесуели стримують агресію США, але їхні прогнози не виправдалися. Російські С-300 і С-400 також не змогли стримати ізраїльські атаки на Сирію та Іран, а власний повітряний простір Росії регулярно піддається атакам українських безпілотників. У результаті довіра до якості російських систем ППО перебуває на рекордно низькому рівні, зазначає аналітик:

"Це може перешкодити післявоєнним зусиллям Росії з відродження як провідного міжнародного постачальника озброєнь і послабити вплив Москви на колись надійних покупців зброї, таких як Індія".

Падіння Мадуро перевертає стратегію Путіна в Латинській Америці

Венесуела була ключовою ланкою російського впливу в цьому регіоні. Російський енергетичний гігант "Роснефть" використовував санкції США проти Венесуели, а чиновники режиму Мадуро, як стверджується, вступали в змову з російським "тіньовим флотом".

Хоча Росія може використати антиамериканську реакцію на дії Трампа для зміцнення свого регіонального впливу, її позиції тепер залежать від набагато слабкіших партнерських відносин з Кубою і Нікарагуа, підкреслює Рамані:

"Скинувши Мадуро, президент Дональд Трамп завдав принизливого удару Володимиру Путіну. Це стало важливою демонстрацією сили в спробі Трампа змусити російського диктатора припинити війну в Україні".

Реакція Росії на повалення Мадуро

Росія заявила про засудження військової операції США у Венесуелі, однак це були доволі шаблонні та стандартні заяви, а реакція вищих кремлівських чиновників залишається доволі стриманою.

Аналітики вважають, що Кремлю, ймовірно, доведеться балансувати між збереженням свого авторитету як партнера інших держав і продовженням зусиль із догоджання адміністрації Трампа.

