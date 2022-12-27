По всій Україні станом на 14:50 оголошено повітряну тривогу.
Повітряна тривога означає загрозу завдання ракетних ударів по українських містах.
Мапа повітряних тривог
Хвиля тривоги поширилася з півночі на схід і захід, а також південь.
Як пише Беларускі Гаюн, росіяни підняли у небо МіГ-31К – носія "Кинджалів", а також літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50 "Сергій Атаянц". Обидва літаки злетіли з білоруського аеродрому "Мачулищі".
Росія готується до нового масованого удару
Росія планує вдарити по Україні на свята, заявила напередодні речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
Для цього ворог накопичує ракети в морі, готує стратегічну і тактичну авіацію. У ЗСУ не виключають й масованих атак іранськими дронами.
Про загрозу масованих ударів раніше заявляв й український президент Володимир Зеленський. Він порадив громадянам бути вкрай обережними у ці дні і реагувати на сигнали тривоги.
Водночас, за словами радника ОП Олексія Арестовича, плани щодо масованого удару у росіян, імовірно, зсунулися через вибухи на аеродромі "Енгельс" 26 грудня.
У ВПС підтверджують, що ворог розосередив стратегічну авіацію, яка відіграє важливу роль в ударах по Україні.