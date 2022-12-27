Це означає загрозу завдання ракетних ударів по Україні.

По всій Україні станом на 14:50 оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога означає загрозу завдання ракетних ударів по українських містах.

Мапа повітряних тривог

Хвиля тривоги поширилася з півночі на схід і захід, а також південь.

Відео дня

Як пише Беларускі Гаюн, росіяни підняли у небо МіГ-31К – носія "Кинджалів", а також літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50 "Сергій Атаянц". Обидва літаки злетіли з білоруського аеродрому "Мачулищі".

Росія готується до нового масованого удару

Росія планує вдарити по Україні на свята, заявила напередодні речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Для цього ворог накопичує ракети в морі, готує стратегічну і тактичну авіацію. У ЗСУ не виключають й масованих атак іранськими дронами.

Про загрозу масованих ударів раніше заявляв й український президент Володимир Зеленський. Він порадив громадянам бути вкрай обережними у ці дні і реагувати на сигнали тривоги.

Водночас, за словами радника ОП Олексія Арестовича, плани щодо масованого удару у росіян, імовірно, зсунулися через вибухи на аеродромі "Енгельс" 26 грудня.

У ВПС підтверджують, що ворог розосередив стратегічну авіацію, яка відіграє важливу роль в ударах по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: