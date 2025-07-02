У ніч на середу, 2 липня, російські загарбницькі війська вкотре тероризують Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "шахед".

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Оновлено о 01:30: Унаслідок атаки дронів в Одеській області пошкоджено припортову та туристичну інфраструктуру, повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація. Під ударом "шахедів" опинилася Вилківська територіальна громада:

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"Незважаючи на активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, унаслідок атаки було пошкоджено припортову та туристичну інфраструктуру. Постраждалих, на щастя, немає".

Оновлено о 00:45: Декілька груп БПЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини, рухаються переважно на південний захід.

Оновлено о 00:10: Нові групи ударних дронів бачать на півночі Чернігівської області, курс південний.

Станом на 23:55 повітряну тривогу оголошено в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, дрони перебувають на межі Полтавської та Харківської областей, на півночі Дніпропетровщини та в районі міста Татарбунари. Групи БПЛА з акваторії Чорного моря також рухаються в район Татарбунарів.

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