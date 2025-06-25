Цієї ночі через загрозу з боку Російської Федерації повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Оновлено о 02:55: За даними Повітряних сил, БПЛА з Миколаївщини летять на Кіровоградщину, а група дронів на сході Дніпропетровщини тримає курс на захід.
Оновлено о 02:45: Загалом вночі Харків атакували сім "шахедів", всі удари прийшлися по Київському району міста - по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком. Постраждалу людину госпіталізували.
Оновлено о 02:20: У Київському районі також пошкодженон незаселений житловий будинок, на місці пожежа. Є інформація про постраждалу людину.
Оновлено о 02:05: Група дронів на півдні Миколаївщини рухається у північно-східному напрямку. Тим часом у мережі повідомляють про вибухи у Запоріжжі.
Оновлено о 02:00: Мер Харкова Ігор Терехов пише, що під ударом "шахедів" опинилося цивільне підприємство у Київському районі міста:
"У повітрі ще кілька ворожих безпілотників, будьте обережні".
Оновлено о 01:55: Суми, БПЛА з півночі рухаються в бік міста.
Оновлено о 01:52: Декілька груп "шахедів" летять з півночі у напрямку Харкова.
Оновлено о 01:45: БПЛА з Харківщини летять на Дніпропетровщину, повз Кінбурнську косу - курсом на Миколаївщину, а на Миколаївщині - у північному напрямку. Також дрони бачать на півночі Харківщини.
Оновлено о 01:15: У напрямку Вилкове летять безпілотники, людей просять перебувати в укриттях.
Оновлено о 01:01: Військові пишуть про швидкісну ціль на Запоріжжя.
О 00:56 Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про рух російських дронів-камікадзе у повітряному просторі країни:
- з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини;
- з моря курсом на Миколаївщину;
- з Харківщини на Донеччину;
- з півночі Харківщини курсом на Харків;
- в Запорізькій області у північно-західному напрямку.
Російські удари по Україні
Нагадаємо, у попередню ніч загарбники атакували країну 97-ма ударними "шахедами" і безпілотниками-імітаторами.
Сии протиповітряної оборони знешкодили 78 з них: 63 збили вогневими засобами ураження, ще 15 локаційно втратили або подавили засобами радіоелектронної боротьби.
Командування Повітряних сил повідомляло про влучання дронів у шести локаціях. У Сумській області загинули жінка, чоловік та 8-річний хлопчик. Постраждали шестеро людей, серед яких три дитини.
Вдень російські окупанти вдарили по Дніпру, вбивши 16 людей та спричинивши руйнування. Ще понад 100 людей постраждали.