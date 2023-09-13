Бійці "Сталевого кордону" з автоматичного гранатомета Мк 19 влучили прямісінько у мінно-вибухові загородження окупантів.

Бійці Державної прикордонної служби знищили мінні загородження російських окупантів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що українські захисники вдарили по російських загарбниках на Куп'янському напрямку.

"Прикордонники тримають ворога в тонусі на Куп'янському напрямку. Бійці "Сталевого кордону" з автоматичного гранатомета Мк 19 влучили прямісінько у мінно-вибухові загородження окупантів", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, українські прикордонники взяли штурмом ворожий спостережний пункт. Бійцям Держприкордонслужби вдалося ліквідували двох росіян, а ще двох - взяти у полон. Бій відбувся на Куп’янському напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Крім того, відбувався рух в районі Опитного біля Авдіївки, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. Також українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: