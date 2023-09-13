Бійці Державної прикордонної служби знищили мінні загородження російських окупантів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що українські захисники вдарили по російських загарбниках на Куп'янському напрямку.
"Прикордонники тримають ворога в тонусі на Куп'янському напрямку. Бійці "Сталевого кордону" з автоматичного гранатомета Мк 19 влучили прямісінько у мінно-вибухові загородження окупантів", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, українські прикордонники взяли штурмом ворожий спостережний пункт. Бійцям Держприкордонслужби вдалося ліквідували двох росіян, а ще двох - взяти у полон. Бій відбувся на Куп’янському напрямку.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.
Крім того, відбувався рух в районі Опитного біля Авдіївки, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. Також українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.