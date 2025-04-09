За Україною весь західний світ, і ми теж не гаяли б часу, вважає Владислав Соболевський.

Припинення вогню дасть змогу не лише Росії перегрупуватись і залучити додаткові ресурси, а й Україні, причому Україна має шанс зробити це краще і швидше, вважає радник командира новоствореного 3-го армійського корпусу, до цього - заступник командира 3-ї ОШБр Владислав Соболевський. Про це він сказав в інтерв’ю виданню NV.

За його словами, зараз на полі бою є "певний паритет": величезна перевага росіян в особовому складі дозволяє їм просуватися "хіба дуже-дуже повільно і лише на декількох ділянках".

"Проте ми не будемо воювати до останнього російського солдата. Люди, які на цьому наполягають, не дотичні до війська і не розуміють, про що говорять. Як завжди і скрізь, збройні сили роблять лише те, чого не можна досягнути дипломатією, а в цьому напрямку є певні зрушення", - зазначив військовий, відповідаючи на запитання про ймовірність припинення вогню.

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Що ж до використання можливого припинення вогню для відпочинку і переоснащення ворога він задав зустрічне запитання: "чому це раптом росіяни мають підготуватися краще і швидше за нас?" Мовляв, "за Україною весь західний світ, і ми теж не гаяли б часу".

З тим, що у разі припинення вогню Україні перестане повністю надходити військова допомога, Соболевський теж не погоджується. За його словами, Європа розуміє, що буде наступний етап війни, тому "певна допомога все ж буде надходити".

Але значно важливішою під час припинення вогню, на його думку, буде підготовка українського населення до наступного витка протистояння, адже "умовна Британія за нас цього не зробить".

"Якщо ми не будемо вибудовувати стійку економіку, умовна Німеччина нам не допоможе. Ось у цьому ми повинні бути автономними й ефективними", - сказав військовий.

У цьому плані важливим є повернення українців, які виїхали за кордон, каже Соболевський, і, за його словами, "частково це нам вдасться".

"Я дотичний до процесів отримання Силами оборони міжнародної підтримки і з деяких звітів знаю, що дуже багато наших громадян так і не змогли міцно інтегруватися в суспільство тих самих США. Про це знає і наше новоутворене Міністерство національної єдності. Їхній прогноз такий: у перший рік миру в Україну повернеться 30% тих, хто виїхав", - повідомив він.

Він наголосив, що лише від нас залежить, яким чином ми побудуємо наш майбутній захист і ким будемо на міжнародній арені.

"Аби не втратити підтримку, ми мусимо говорити про важливі для нас речі, і говорити гучно. Мені здається, США так сильно зацікавлені в тому, щоб припинити цю війну, бо ми перетягуємо на себе увагу з інших їхніх пріоритетів - Близького Сходу та Китаю", - пояснив військовий.

Також, каже він, Україна у жодному разі не повинна визнати окуповані території російськими, адже це означатиме поступки росіянам. Адже "якщо покажемо, що найшвидший спосіб вгамувати росіян — це зробити їм поступки, то нам точно не допомагатимуть наступного разу, стверджує Соболевський.

Радник командира запевнив, що військові витримають, "навіть якщо війна триватиме ще півтора-два роки", навіть якщо перемир’я виявиться дуже коротким", але має встояти держава:

"А держава - це її громадяни. Тому якщо мирні українці не можуть знайти, заради чого триматись, нехай тримаються заради війська".

Можливе припинення вогню: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Герой України, майор Віталій Литвин вважає, що росіяни використають будь-яке перемир’я у війні на свою користь, щоб зібрати сили і поновити наступ. Також він зазначив, що не бачить реалістичної моделі, яким може бути перемир’я. "У нас є шлях боротьби, і ми по ньому маємо йти. І ця боротьба не припиниться дуже-дуже багато років", - заявив він.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що переговори з Росією про припинення вогню в Україні тривають. Він закликав сторони до якнайшвидшого завершення війни. "Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися", - сказав він.

Росія тим часом активізує наступальні дії на лінії фронту. Останні дні позначилися зростанням бойової активності з боку Росії. Поки що невідомо, чи йдеться про початок повномасштабного весняного наступу, про який давно попереджає Київ. Однак це безперечно свідчить про те, що правитель РФ Володимир Путін не налаштований на мир.

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