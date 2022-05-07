Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років внаслідок цих обстрілів отримали поранення.

Російська армія вбила двох дітей 11 та 14 років у селі Привілля Луганської області, обстрілявши з "Градів" житловий сектор.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років внаслідок цих обстрілів отримали поранення.

"Пообіді з "градів" було обстріляно житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - повідомив Гайдай.

Він додав, що на місці досі працюють поліцейські, а жертв може бути більше.

Голова ОВА також закликав цивільних евакуюватися.

""Руський мир" відбирає життя в нашого майбутнього - в наших діток. Евакуюйтеся! Подбайте про дітей! Чого Ви чекаєте?", - закликав Гайдай.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 2 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 3153 мирних жителі. Ще 3316 людей були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 5 травня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: