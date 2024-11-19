Президент наголошує, що це має бути особистість, яка користуватиметься довірою військових і суспільства.

В Україні необхідно призначити військового омбудсмена в найближчий час. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді України.

Він зазначив, що Міністерство оборони та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмена. За його словами, це має бути людина, якій довірятимуть. "Особистість, яка буде користуватися, передусім, довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом", - наголосив Зеленський.

За його словами, в Силах оборони мають бути "конфіденційні можливості" для наших воїнів вирішувати проблеми, що виникають через порушення прав.

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Військовий омбудсмен - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Рустем Умєров 18 листопада повідомив про оголошення в найближчий час кандидатури на посаду військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців. За його словами, є кілька кандидатів.

Він також наголошував, що наразі головний пріоритет полягає у захисті країни, але Міністерство оборони України планує відійти від болючих для населення практик, зокрема, завдяки цифровізації зменшити кількість фактів "бусифікації" на вулицях українських міст.

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