Чиновник відомства зауважує, що росіянам довелося повністю переглянути свої плани.

У Пентагоні вважають правильним тактичним ходом рішення Генштабу Збройних сил України про відступ з Сєвєродонецька. Це контрольоване відведення дозволить українській армії зайняти кращі позиції для подальшої оборони. Фактично росіяни захопили місто, але вони заплатили надто високу ціну.

Відповідну заяву зробив представник Міністерства оборони США під час брифінгу.

За його словами, окупанти не ведуть повномасштабного наступу на сході України, натомість "дюйм за дюймом" просуваються на деяких ділянках.

"Я хочу показати контекст спостережуваного нами у Сєвєродонецьку керованого відступу Збройних сил України з цього місця. Якщо згадати розвиток подій останні чотири місяці, то Росії довелося повністю переглянути свої початкові плани, які були надмірно амбітними та невмілими... Вони перейшли від спроби наступу за багатьма напрямами, в якій їх перемогли українці, до нинішнього зосередження уваги на Східній Україні. І справді, росіяни просто дюйм за дюймом займають тут територію", – заявив старший чиновник Міноборони США.

Водночас він зауважив, що незначне просування коштувало Росії дуже дорого. На його переконання, командування ЗСУ зараз забезпечує собі краще становище для подальшої оборони.

"ЗСУ виконують професійний тактичний відступ, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захистити. І я бачу, що це відбувається на тлі їхньої здатності продовжувати сковувати російські війська протягом дуже тривалого часу в дуже невеликій географічній області", – сказав представник Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ поки не повідомляють.

Відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів.

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