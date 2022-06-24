Раніше повідомлялося, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів.

Про це голова Сєвєродонецької райоенадміністрації Роман Власенко заявив у коментарі CNN.

"На цей час українські військові все ще залишаються в Сєвєродонецьку. Зараз їх відводять з міста. Це почалося вчора, і займе кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів", - сказав він.

За словами Власенка, на території заводу "Азот" зараз ховаються 568 мирних жителів.

"Вони зможуть вийти, як тільки припиниться обстріл, але вже на окуповану територію", - додав він.

Раніше Власенко повідомляв, що про відступ українських військових з Лисичанська мова поки не йде.

На сьогодні, за підрахунками Власенка, у Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис.жителів, у Лисичанську – 10 тис. До широкомасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживали по 100 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ поки не повідомляють.

Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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