Відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів.
Про це голова Сєвєродонецької райоенадміністрації Роман Власенко заявив у коментарі CNN.
"На цей час українські військові все ще залишаються в Сєвєродонецьку. Зараз їх відводять з міста. Це почалося вчора, і займе кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів", - сказав він.
За словами Власенка, на території заводу "Азот" зараз ховаються 568 мирних жителів.
"Вони зможуть вийти, як тільки припиниться обстріл, але вже на окуповану територію", - додав він.
Раніше Власенко повідомляв, що про відступ українських військових з Лисичанська мова поки не йде.
На сьогодні, за підрахунками Власенка, у Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис.жителів, у Лисичанську – 10 тис. До широкомасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживали по 100 тис. осіб.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ поки не повідомляють.
Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.
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