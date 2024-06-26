Вдалося зробити понад 4 тисячі знімків російських аеродромів, позицій ППО, нафтобаз, складів озброєння і боєприпасів та військово-морських баз.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України задоволені результатами роботи "народного супутника" ICEYE. Про це у Telegram повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зокрема, фахівці ГУР МО України використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту держави уже майже два роки. "Результати – просто космос!", – йдеться у повідомленні.

В ГУР вказали на важливість того, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної Росії: "За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE наші фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів", – наголошується у повідомленні.

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Так, на цих знімках зафіксовано:

370 аеродромів;

238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки;

153 нафтобази та складів пального;

147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 військово-морських баз.

"Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву", – додають в ГУР.

Разом з тим, "народний супутник" дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом: "Величезна перевага космічного апарата ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою", – підкреслюється у повідомленні.

Крім того, сказано, що сила "народного супутника" спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора: "Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога – це мільярди доларів збитків для Росії, і ціна її агресії буде зростати!", – зазначають розвідники.

Супутник для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року стало відомо, що після перемовин з Міністерством оборони України і після консультацій у фонді Сергія Притули знайшли рішення як раціонально витратити кошти з акції "Народний Байрактар". Так, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме – на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

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