Ватажок вагнерівців захопився критикою Шойгу і проговорився про справжні причини війни.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року жодним чином не пов'язане з попередніми 8 роками війни на Донбасі, а продиктоване бажанням російської еліти перетворити Україну на маріонеткову державу з подальшим розділом її економічних активів.

Про це заявив ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин у великому інтерв'ю, яке опублікувала його прес-служба.

За словами Пригожина, всі 8 років на Донбасі були взаємні обстріли між українськими військовими і сепаратистами. Він визнав, що інтенсивність цих обстрілів періодично підвищувалася і знижувалася, але до лютого 2022 року нічого незвичайного на фронті не відбувалося.

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"Зараз вже Міністерство оборони [РФ] намагається обдурити громадськість, намагається обдурити президента і розповісти історію про те, що з боку України була шалена агресія, і вони збиралися разом з усім блоком НАТО на нас напасти. Тому спецоперація, так звана, 24 лютого була розпочата з абсолютно інших причин", – заявив він.

Коментуючи версію Кремля про те, що "спецоперацію" було затіяно з метою провести "денацифікацію і демілітаризацію" України, Пригожин стверджує, що без війни відпочатку можна було обійтися.

"Наскільки я занурений в цю історію, Зеленський, коли став президентом, був готовий до будь-яких домовленостей. Все, що потрібно було зробити [Кремлю], це злізти з Олімпу, піти і домовитися", – заявив ватажок найманців.

Другою найважливішою причиною повномасштабного вторгнення в Україну Пригожин називає бажання Кремля поставити гауляйтером України екс-нардепа Віктора Медведчука.

"[Медведчук] чекав, коли прийдуть російські війська, Зеленський втече, всі складуть зброю, і він стане президентом цієї України. Завдання було в матеріальних активах, які необхідно буде поділити після того, як вони візьмуть її під контроль", – говорить Пригожин.

Резюмуючи причини вторгнення, Пригожин визнає, що гасла про захист "російських людей" на Донбасі за фактом звелися до банального пограбування України.

"Наша священна війна з тими, хто ображає російський народ, з тими хто його намагається принизити, перетворилася просто в рекет, а вірніше в крисятництво, підняте в ранг закону, в ранг національної ідеології", – сказав він.

Російські цілі війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін заявив, що війна потрібна нібито для захисту населення Донбасу, а також для "демілітаризації та денацифікації" України. Однак заявлені цілі в результаті часто критикувалися навіть російськими військовими блогерами.

Днями речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мета по демілітаризації України вже нібито досягнута. Під цим він має на увазі знищення української військової промисловості, а отримання Україною західної зброї замість втраченої радянської Пєсков вважає проявом цієї "демілітаризації".

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