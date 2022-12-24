Володимир Єжов колись подарував свою зовнішність одному з персонажів культової гри.

У боях за Бахмут загинув український геймдизайнер і кіберспортсмен Володимир "Fresh" Єжов, відомий по роботі над грою "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо" . Про загибель Єжова повідомили в соцмережах його брат В'ячеслав.

"Він говорив, що в боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюся, ти потрапив в кращий світ, брат", – написав В'ячеслав, зазначивши, що без батька залишилися двоє дітей.

За даними Telegram-каналу "Аномальний Притулок", Єжов брав участь у створенні гри "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо". Стверджується, що його зовнішність була взята за основу при створенні обличчя одного з персонажів гри – Локі з угруповання "Воля".

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Бої за Бахмут

Ділянка Бахмут-Соледар довгий час залишається однією з найважчих на фронті. Проти українських сил там діє так звана "група Вагнера", у складі якої воюють професійні найманці та завербовані в'язні з російських в'язниць.

Не шкодуючи живої сили, "група Вагнера" робить наполегливі спроби захоплення міста. За даними української розвідки, власник цього угруповання Євген Пригожин намагається довести, що має найпотужнішу військову силу, яка воює краще за російську армію.

Про важку, але контрольовану ситуацію навколо Бахмута неодноразово говорив президент Зеленський. В ході своєї поїздки в США він передав американському Конгресу бойовий прапор одного з підрозділів ЗСУ, що воюють саме на цій ділянці фронту.

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