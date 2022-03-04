Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.

Протипожежний стан Запорізької атомної електростанції в нормі, але там горить одна з будівель учбово-тренувального комплексу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Оперативна інформація щодо атаки російських загарбників на Запорізьку АЕС станом на 4:00. Внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі", - мовиться у дописі.

При цьому, окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.

"У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі", - йдеться у повідомленні.